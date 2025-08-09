Ягудин: «Открою секрет, перехитрить нынешнюю систему оценок в фигурном катании гораздо проще»

«Современные правила непонятны зрителю. Ну, приблизительно, плюс-минус. На мой взгляд, система 6.0 была более прозрачной и более понятной. Там сразу было очевидно, кто за кого и что происходит. Сейчас вы видите в углу экрана квадратики синенькие, красненькие, откуда появляются баллы.



Открою секрет, но сейчас перехитрить систему оценок гораздо проще. Раньше нужно было большинство, 5 судей из 9, а теперь нужно всего лишь 2 человека в технической панельной команде, потому что их трое. Опять же, это не бег, где ты пересек финишную прямую, и у тебя есть конкретика, кто первый, второй и третий. Есть фотофиниш, где очевидно все.



У нас все-таки такой вид спорта, где есть критерии нравится, не нравится. Фигурное катание начинает обретать харизму, образность, артистичность, которую утратило после изменения судейской системы. Сейчас, после изменения, все ушли в то, что нужно слепо действовать по регламенту, по правилам. Фигурное катание потеряло индивидуальность. Все стали делать как под копирку, потому что так написано по правилам, потому что это приносит максимальное количество баллов», — передает слова Ягудина корреспондент Sport24 Алена Волкова.