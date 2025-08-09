Туктамышева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

«Я начала заниматься, когда мне было 5 лет. И в то время 5 лет — это достаточно хороший возраст был для фигурного катания. Сейчас, конечно, спорт помолодел. И уже в 3−4 года, например, детей отдают в фигурное катание, чтобы к 5−6 годам они уже умели делать двойные, к 8-ми — все тройные и так далее. Тогда было всё достаточно спокойно, поэтому пять лет — это было хорошо.



Я познакомилась с фигуристками в спортивном лагере. У меня папа был директором спортивного лагеря, и я вместе с ним ездила на лето. Я познакомилась с фигуристками, мне они так понравились. Сказала: “Всё, у меня новые друзья, я хочу быть с ними ближе”. И родители мне говорят: “Ну хочешь тогда на фигурное пойдёшь?”. Я отвечаю, что хочу. И всё, меня к девочкам привели, и я начала кайфовать, как говорится. Сразу с первых лет занятия фигурным катанием.



Другие девочки быстро все заканчивали, к сожалению, со спортом. Они начинали, но так как у нас не было хорошего менеджера, тайминга, очень сложно было совмещать со школой, перспектив было не так много, поэтому все, кто начинали со мной в одно время, они закончили через 2−3 года. Ну, может быть, кто-то задержался на 4 года, а я, вот как меня Алексей Николаевич нашёл на соревнованиях спустя 4 года, начала ездить в Питер. И это дало очень сильный толчок для моего развития», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.