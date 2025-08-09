Глейхенгауз рассказал, как начал работать с Тутберидзе

"Кроме того, что в тот момент я уже тренировал в разных школах, я ещё и катался в шоу у Авербуха. Мы с Ильёй нашли быстро общий язык. После того, как я год покатался в массовке, на второй год мне дали пару сольных партий, потом уже я начал ему помогать, где он мне доверял, в постановочные деятельности шёл. И поэтому, когда Этери понадобился тренер, она с Ильёй на тот момент сотрудничала и общалась хорошо, она его попросила посоветовать кого-то, и он назвал меня. Этери мне позвонила, пригласила. Я поехал тогда ещё в Беляево, и мне показалось, что это очень далеко, я ехал ещё к восьми утра. Я подумал, что каждый день, конечно, не хотелось бы так далеко ездить. Ну, так я уже 10 лет ездил, а теперь ещё дальше — в Ясенево.