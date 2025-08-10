«Петя выглядел достойно, прыгал все четверные». Арутюнян подвёл итоги стажировки Гуменника

"Петя уникальный парень, безо всяких скидок. Он провёл у меня три недели, мы очень хорошо поработали. Петя очень продуктивно позанимался, неплохо попрыгал. Мы ведь с ним до этого лично виделись только однажды — он как-то приезжал ко мне совсем маленьким. А потом мы общались онлайн, дистанционно. И вот теперь получилось довольно долго вместе поработать на одном льду. После его отъезда мы тоже на связи, вот недавно он написал, что есть проблема с ботинками, надо будет ею заниматься, но время пока есть, ничего страшного.