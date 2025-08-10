Арутюнян о Туктамышевой: у неё колоссальный потенциал как тренера, я готов делиться опытом

"Лиза удивительная, с ней одно удовольствие работать. Каждый день приходила на каток с коньками, всё слушала, всё пыталась пробовать. Главное, у неё всё очень хорошо с головой. Вроде молодая девушка, всякого можно ожидать, а такая умная, слышащая — впитывала как губка. У нас было полное согласие во всём, она очень быстро всё схватывала. Мы много говорили про технику, тактику — и, если мы с ней что-то пробовали, сразу было видно улучшение. Она невероятный профессионал, давно в этом виде спорта.