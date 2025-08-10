«Говорит: “Делай что хочешь” — и просто ушла». Сотникова — о работе с Буяновой

Я была таким человеком, когда мне нужно было это добавить, именно злость, именно ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет. У меня был момент на Гран-при во Франции, когда я откатала короткую программу без каскада, и Елена Германовна (Буянова. — Прим. «Чемпионата») просто ушла. Говорит: «Делай что хочешь». Вот всё, я не знаю, говорит: «Вообще на произвольную не приду». Сначала она орала на меня, естественно, а потом ушла. Произвольная программа — она пришла на тренировку, но мне ничего не говорила, вообще ничего. Я сама тренировалась, там у нас 30−40 минут тренировки, сама решала, что мне делать, сама ушла в гостиницу. Хореограф Ирина Анваровна (Тагаева. — Прим. «Чемпионата») переживала, потому что такого никогда не было. Тренер всегда была рядом со мной, а тут просто момент X, ты не понимаешь, что делать. И тут я сама разозлилась. Ну она правильно сделала на самом деле. Я пришла на соревнования, она просто рядом стояла и ничего не говорила. Единственное, что она мне сказала перед произвольной программой: «Давай, ты можешь». Я просто ошеломлённая, я не понимаю, что мне делать. Но это помогло. Я откатала хорошо свою произвольную программу, все радостные, довольные. Она говорит: «Ну, молодец», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.