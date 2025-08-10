«На примирение всегда Димка первый идёт». Бойкова — о кризисах в паре

«На самом деле, несколько было таких кризисных периодов, как раз таки переходный возраст меня накрыл, скажем так. Было тяжело, но мы тогда как раз остались вместе только благодаря Диме, его терпению, какого-то подбадривания меня, что не сдавайся, всё будет хорошо, это пройдёт, и такое бывает. И, наверное, прошлый сезон был эмоционально тяжёлый, но мы старались друг друга поддерживать, как могли. Но, наверное, на примирение всегда Димка первый идёт», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.