Козловский высказался о травмоопасности парного катания

«Это очень травмоопасно, это в принципе достаточно сложно, особенно для девочки. Я вот Саше всегда говорю во время тренировочного процесса, например, когда Саша идёт и делает один из сложнейших элементов парного катания — четверной выброс, у меня, честно говоря, что-то внутри всегда дергаётся, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я ей как-то сказал: “Знаешь, если бы я был девочкой, и мне бы сказали заканчивать с одиночным и идти в парное катание, то я бы на следующий день повесил коньки на гвоздь”.