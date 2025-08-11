Трусова раскрыла имя новорожденного сына

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале сообщила, что ее новорожденного сына зовут Михаил.
Трусова сообщила о рождении ребенка 6 августа. Его вес составил 3,450 кг, рост — 52 см.
«Михаил. 06.08.2025. Мы тебя очень ждали», — написала спортсменка.
Трусовой 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы. Мужу фигуристки Макару Игнатову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России.