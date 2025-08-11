Трусова раскрыла имя новорожденного сына

Трусовой 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы. Мужу фигуристки Макару Игнатову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России.