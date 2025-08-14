Фигуристка Медведева довела мать до слез: «Единственный раз я увидела, как мама плачет»

«Я была тогда маленькая, и мама мне принесла сережки. Она открывает, говорит: “Это сережки, это Tiffany. Но это реплика, но ты никому не говори”. И я ходила с этими сережками, мне было лет 10−11. Я без понятия, что такое Tiffany. Но мне мама сказала, что это круто — я буду всем говорить, что это Tiffany.



Я выросла, я уже давно забыла про эту историю. В Москве зашла в бутик Tiffany, встала перед прилавком и увидела очень красивую подвеску с бриллиантиками. И я вспомнила ту историю. Для покупки был необходим паспорт. Я говорю: “Быстро мне отложите! Сейчас через 20 минут вернусь, куплю”. Пришла, заплатила наличкой. И вот 31 декабря я стояла на льду, никого не было вокруг, абсолютно пустой каток. Я позвала маму. И стоя на коньках, я ей подарила коробочку Tiffany. Говорю: “Мам, помнишь, ты мне в 10 лет подарила сережки? Вот я тебе возвращаю”. По-моему, тогда единственный раз, я увидела, как моя мама плачет. Растрогалась. Для меня так важно было сделать это со льда. Мол, “мам, у тебя получилось”», — заявила Медведева на своем ютуб-канале.