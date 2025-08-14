Ричмонд
Трусова заявила о намерении вернуться на лед

Фигуристка Трусова сообщила о возвращении на лед спустя девять дней после родов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале заявила о намерении вернуться на лед в пятницу.

Трусова объявила о рождении ребенка 6 августа. В понедельник фигуристка сообщила, что их с ее мужем Макаром Игнатовым новорожденного сына зовут Михаил. Его вес составил 3,450 кг, рост — 52 см.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — написала спортсменка.

Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы. Игнатову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России.