Трусова заявила о намерении вернуться на лед

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале заявила о намерении вернуться на лед в пятницу.
Трусова объявила о рождении ребенка 6 августа. В понедельник фигуристка сообщила, что их с ее мужем Макаром Игнатовым новорожденного сына зовут Михаил. Его вес составил 3,450 кг, рост — 52 см.
«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — написала спортсменка.
Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы. Игнатову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России.