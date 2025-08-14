Трусова заявила о намерении вернуться на лед

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — написала спортсменка.