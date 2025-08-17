Трусова вышла на лёд с сыном! Прошло всего девять дней после родов

«У меня так всё легко прошло, что Таня говорит: слушай, хочешь, за меня покатайся немножко, а то мне надо слетать на другие шоу. Я говорю: давай, я в принципе хорошо себя чувствую», — отметила Дробязко в интервью «Комсомольской правде». Ещё больше удивляет тот факт, что фигуристке на тот момент было 52 года и это были её первые роды — но при этом Маргарита находилась в такой крутой физической форме, что по возвращении на лёд чувствовала себя абсолютно нормально.