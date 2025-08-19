Фигуристы из США посвятили программу легендарной российской паре

Сообщается, что Гордеева приняла участие в работе над программой. «Мы так счастливы и вдохновлены тем, что сама Катя согласилась поработать над этой программой. Их программа — символ их любви, их совместной жизни, их выдающейся карьеры и нерушимой связи, которую они разделяли, — история красоты, страсти и силы на льду и за его пределами», — отмечают тренеры чемпионов США.