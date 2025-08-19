Фигуристы из США посвятили программу легендарной российской паре

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Чемпионы США в парном катании Алиса Ефимова и Миша Митрофанов в произвольной программе нового сезона будут исполнять посвящение двукратным олимпийским чемпионам из России Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову, сообщается в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) тренеров фигуристов Ольги Ганичевой и Алексея Летова.
Гордеева и Гриньков побеждали на Олимпийских играх 1988 и 1994 годов. Они четырехкратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы. Фигуристы поженились в 1991 году, в 1992-м у них родилась дочь Дарья. В ноябре 1995 года Гриньков получил во время тренировки в Лейк-Плэсиде (США) обширный инфаркт и скончался в больнице.
«Произвольная программа Алисы и Миши “История любви” — это проникновенное посвящение двукратным олимпийским чемпионам, легендарной паре Кате Гордеевой и Сергею Гринькову — нашим настоящим кумирам в мире фигурного катания, — говорится в сообщении. — В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но его наследие продолжает вдохновлять нас».
Сообщается, что Гордеева приняла участие в работе над программой. «Мы так счастливы и вдохновлены тем, что сама Катя согласилась поработать над этой программой. Их программа — символ их любви, их совместной жизни, их выдающейся карьеры и нерушимой связи, которую они разделяли, — история красоты, страсти и силы на льду и за его пределами», — отмечают тренеры чемпионов США.
Ефимова с 2014 по 2020 год выступала за Россию в спортивной паре с Александром Коровиным. Фигуристы являются победителями Универсиады 2019 года в Красноярске, серебряными медалистами турнира «Скейт Америка» 2018 года. С 2021 года фигуристка представляла Германию в паре с Рубеном Бломмартом, а с 2023 года она выступает за США в дуэте с Митрофановым, американским фигуристом российского происхождения.