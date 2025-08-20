В парном катании кризис или новая эра? Чего ждать от юниорских контрольных прокатов

Спортсменов, которые планируют переход в мастера, Первый канал не покажет широкому кругу зрителей: в стартовых листах они не числятся, хотя присутствуют в Новогорске. В Федерации фигурного катания России «Чемпионату» пояснили ситуацию: «Девять юниорских пар участвуют в прокатах, а остальные пары в рамках своих планов индивидуальной подготовки участвуют в сборе, который проходит в Новогорске. Они показывают свою программу специалистам. Изначально была не совсем верная формулировка, что 16 пар участвуют в контрольных прокатах. В контрольных прокатах участвуют девять юниорских пар, остальные семь — участвуют, согласно планам своей индивидуальной подготовки, в тренировочном сборе, который проходит в Новогорске».