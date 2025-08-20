Софья Самоделкина рассказала о первой медали в сезоне, полученной на Cranberry Cup

Идея выступить на Cranberry Cup принадлежит Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну]. Я сначала немного опешила, потому что мне казалось, что я не готова — ещё же август. А потом поняла, что раз мой тренер уверен, что я смогу достойно прокатать, то почему я сама в себя не верю? Так что я очень, очень ему благодарна — и не только за совместную работу, а за эту веру в меня. Так что психологически к турниру я была готова — страха не было, а вот за физическую форму немного переживала. Короткую программу я успела до старта прокатать целиком всего пять раз, произвольную — немногим больше.