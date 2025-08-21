«Ее не смотрели»: что с главной фигуристкой России перед отбором Олимпиады?

Подвести главную приму последних лет в идеальной готовности к Олимпиаде-2026 в штабе Этери Тутберидзе точно сумеют. К Пекину-2025, — пожалуй, пока вопрос. Однако там, в столице Китая, идеальных прокатов никто и не ждет. Для того, чтобы заработать олимпийскую квоту, Аделии потребуется занять место в пятерке сильнейших. Учитывая уровень оппозиции (почти наверняка из всего состава участников никто не справится с условными каскадами с тройными прыжками в бонусной зоне), для нее это будет задача уровня «выполню на одной ноге».