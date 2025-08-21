«Ее не смотрели»: что с главной фигуристкой России перед отбором Олимпиады?

Путь Загитовой и Валиевой?
«Смотрели (Петра) Гуменника в Санкт-Петербурге, — рассказала Тарасова. — А ее (Петросян) еще никто не смотрел. Гуменник в нормальной форме. А у Аделии, конечно, еще будут прокаты, к ней кто-то пойдет», — сказала Тарасова РИА Новости.
Позже источник РИА Новости добавил деталей. Оказывается, Аделии для участия в олимпийской квалификации планируют сохранить обе старые программы — позапрошлогоднего Майкла Джексона в короткой и «Танго» из прошлого сезона — в произвольной. Данное решение объясняется просто — «Джексон» идеально подходит на экспорт, а «Танго» — типичный пример сохранения программ от штаба Этери Тутберидзе на олимпийский год. Эта тактика сработала и с Алиной Загитовой («Дон Кихот»), и с Камилой Валиевой («Болеро»). Теперь очередь Аделии.
С одной стороны, все логично, с другой — интрига. До олимпийской квалификации чуть больше трех недель, но о ее форме наглядно не знают даже в ФФККР. Да и старые постановки, несмотря на их высокое качество, могут быть поводом для беспокойства.
Глупо было бы утверждать, что межсезонье проходит для нашей главной звезды совсем безоблачно. Ей 18 лет, и самый важный сезон в карьере приходится на период взросления. Все, кто видели Аделию вживую, хором замечают, что она в великолепной форме. Нет никаких проблем ни с весом, ни с какими-то другими факторами, которые обычно сопровождают взросление в фигурном катании.
Пожалуй, главным ограничительным фактором станет здоровье и скорость набора формы. Это не намек — просто опыт предыдущих поколений. Всякий раз фигуристки-фаворитки сталкивались с трудностями в олимпийский год. Так было и с Евгенией Медведевой (стрессовый перелом стопы), и с Александрой Трусовой (та же травма), и с Анной Щербаковой (перелом пальца ноги, проблемы с шеей). Последней, впрочем, это не помешало стать олимпийской чемпионкой с двумя блестящими прокатами, а двум первым — завоевать серебро, показав максимум возможностей.
В Пекине можно откатать и на одной ноге
Подвести главную приму последних лет в идеальной готовности к Олимпиаде-2026 в штабе Этери Тутберидзе точно сумеют. К Пекину-2025, — пожалуй, пока вопрос. Однако там, в столице Китая, идеальных прокатов никто и не ждет. Для того, чтобы заработать олимпийскую квоту, Аделии потребуется занять место в пятерке сильнейших. Учитывая уровень оппозиции (почти наверняка из всего состава участников никто не справится с условными каскадами с тройными прыжками в бонусной зоне), для нее это будет задача уровня «выполню на одной ноге».
Дальше, конечно, все станет чуть сложнее. Между Пекином и Миланом — порядка 4,5 месяца без международных стартов. В них надо успеть и набрать максимально возможную форму, и залечить все болячки (если будут), и как следует накатать тяжелый технический контент. Учитывая, что американская надежда Алиса Лю, по информации РИА Новости, уже к концу июля собирала три тройных акселя в двух соревновательных программах, Аделии для золота точно потребуется исполнять ультра-си.
Впрочем, об этом подумаем потом. Сейчас у Петросян и ее команды все мысли наверняка направлены на Восток. Ну, а мы со своей стороны можем лишь пожелать ей удачи. Ну и, конечно, держать за нее кулачки.
Влад Жуков