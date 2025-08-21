Дочь великой фигуристки Бережной ошеломила на старте сезона. А ученики Тутберидзе уже зашли на ультра-си

Юниорские спортивные пары порадовали готовностью к сезону в день коротких программ на контрольных прокатах сборной России в Новогорске. Практически все спортсмены справились с элементами без особых проблем — для многих из них обязательный набор не составляет никакой трудности, да и по музыкальному сопровождению фигуристы порадовали свежими идеями и находками. Произвольная, очевидно, далась спортсменам намного тяжелее, но и тут можно отметить некоторые закономерности.
Конечно, ждать идеальные прокаты в конце августа было бы наивно. Более-менее серьезные старты ждут дуэтов только через два месяца, а ключевые — так и вовсе в 2026-м. Поэтому неудивительно, что кое-какие технические огрехи у пар присутствовали — сконцентрируемся по большей части на постановках.
Представители клуба Тамары Москвиной Альбина Камалдинова/Дмитрий Родионов взяли сложнейшую классику — прелюдию и фугу Иоганна Себастьяна Баха. Несмотря на отсутствие ярких образов, Камалдинова и Родионов с задачей справились. Видно, что постановщики задумывали программу слегка на вырост — много небанальных хореографических решений, вписанные в акценты элементы. Для августа — отлично, но когда спортсмены вкатают произвольную, должно быть очень и очень классно.
Пермяки Кира Доможирова и Илья Вегера решили оставить произвольную программу на второй сезон. «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» слишком хорошо сели на ребят, так что эту постановку совсем не скучно будет смотреть на протяжении еще одного года. Тот редкий момент, когда команда хореографов подобрала просто идеальные образы спортсменам, подходящие по возрасту.
Самые юные участники прокатов Таисия Гусева и Даниил Овчинников за межсезонье неплохо усилили свою техническую часть и презентовали в Новогорске четверную подкрутку. И это вдобавок к убойному прыжковому контенту из лутца и флипа! По программе, к сожалению, у ребят еще много работы. Партнерше на днях исполнилось только 13 лет, так что у них все впереди.
Приз за самую нестандартную идею для постановок точно заработали София Диана Касинс и Александр Брегей. Если в короткой у фигуристов зажигательный драйв, то в произвольной — еще более небанальная история. Под саундтрек из фильма «Отель “Гранд Будапешт” катались только канадцы Джулианна Сеген и Чарли Билодо 11 лет назад, то есть музыка не успела надоесть болельщикам. Костюмы у пары выполнены в стилистике картины, что логично. В общем, постановщики потрудились на славу.
Второй ультра-си дня показали лидеры прошлого сезона Полина Шешелева и Егор Карнаухов. В отличие от одногруппников, исполнение четверной подкрутки у Полины и Егора выглядело сильно хуже — скорее всего, элемент еще не до конца отработан на тренировках. «Времена года» Вивальди — однозначно серьезный выбор для Шешелевой и Карнаухова. При чистом прокате будет смотреться на одном дыхании.
Пусть не все задуманное у спортсменов получилось в произвольной, можно отметить точки прогресса. Радует, что все большее количество пар стремится не просто выполнить элементы, но еще и вписать их в музыку и хореографию. Да и в технической части работа ведется приличная. С нетерпением ждем этапов Гран-при, чтобы полноценно насладиться нашими парами.
Анастасия Логинова