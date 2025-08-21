Дочь великой фигуристки Бережной ошеломила на старте сезона. А ученики Тутберидзе уже зашли на ультра-си

Приз за самую нестандартную идею для постановок точно заработали София Диана Касинс и Александр Брегей. Если в короткой у фигуристов зажигательный драйв, то в произвольной — еще более небанальная история. Под саундтрек из фильма «Отель “Гранд Будапешт” катались только канадцы Джулианна Сеген и Чарли Билодо 11 лет назад, то есть музыка не успела надоесть болельщикам. Костюмы у пары выполнены в стилистике картины, что логично. В общем, постановщики потрудились на славу.