Лакерник о Петросян и Гуменнике: «Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут»

"Честно говоря, не видел прокатов наших ребят, поэтому сложно что-либо говорить. А надо ли всенародно обсуждать, как они выглядят и какие программы будут показывать, не знаю. В итоге же от нас будут кататься два человека, заменить их все равно некем.
Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут", — сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?