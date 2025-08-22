Ричмонд
Лакерник о Петросян и Гуменнике: «Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут»

В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Петра Гуменника и Аделии Петросян. Ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Китай, уже прошли.

Источник: Sports

"Честно говоря, не видел прокатов наших ребят, поэтому сложно что-либо говорить. А надо ли всенародно обсуждать, как они выглядят и какие программы будут показывать, не знаю. В итоге же от нас будут кататься два человека, заменить их все равно некем.

Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут", — сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

