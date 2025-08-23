Депутат Госдумы оценила нашумевшие слова Родниной о пенсиях в России: «Как бы там ни было, государство помогает»

На прошлой неделе сообщалось, что Роднина ответила, справедливы ли пенсии в России. Она сказала: «Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться».
Бессараб согласилась с Родниной, что «было бы правильно заботиться о каких-то дополнительных гарантиях на старость».
«На самом деле во всем мире возникают споры и проблемы из-за пенсионного обеспечения, так как есть категории лиц, кому полагаются весьма неплохие выплаты, и кому нет. У нас средняя пенсия по старости, например страховая, составляет порядка 25 тысяч рублей. Я соглашусь с Ириной Родниной, что было бы правильно заботиться о каких-то дополнительных гарантиях на старость. Человек привыкает к определенному уровню жизни, а когда выходит на пенсию, постепенно накопления снижаются, остается только пенсионное обеспечение. И конечно, хотелось бы, чтобы оно было выше, но оно выше становится только в 80 лет для получателей страховой пенсии», — сказала Бессараб.
«Государство на сегодняшний день помогает, 360 тысяч [рублей] по программе добровольных сбережений выплачивает со своей стороны. Доплачивает человеку, чтобы он сформировал [капитал] на будущую пенсию. Конечно, стоит этим воспользоваться. Я думаю, Ирина Роднина имела в виду именно это, а не то, что на государство не стоит рассчитывать. Все-таки, как бы там ни было, государство помогает. И ведь пенсия — это далеко не последняя соцгарантия, которую предоставляют пенсионерам в России», — заключила Бессараб, слова которой приводит «Абзац».
Ранее сообщалось, что народный артист России ответил Родниной про пенсии: «Люди работали всю жизнь, а потом копейки получают».
10 августа депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тыс. рублей в месяц.