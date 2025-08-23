Загитова назвала себя «недостаточно дурочкой»

Соответствующее шуточное видео 23-летняя девушка выложила в TikTok, где у нее в настоящее время 802,8 тыс. подписчиков, а ее видео в совокупности собрали уже 21,8 млн лайков.
На видео Загитова примерила образ девушки, которая говорит: «Аркаша завел себе молодую дурочку, а я…».
«Неужели недостаточно молодая?» — спрашивает мужской голос.
«Недостаточно дурочка», — отвечает Загитова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше