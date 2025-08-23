Ричмонд
Загитова назвала себя «недостаточно дурочкой»

Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, назвала себя «недостаточно дурочкой».

Источник: Соцсети

Соответствующее шуточное видео 23-летняя девушка выложила в TikTok, где у нее в настоящее время 802,8 тыс. подписчиков, а ее видео в совокупности собрали уже 21,8 млн лайков.

На видео Загитова примерила образ девушки, которая говорит: «Аркаша завел себе молодую дурочку, а я…».

«Неужели недостаточно молодая?» — спрашивает мужской голос.

«Недостаточно дурочка», — отвечает Загитова.

