Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Косторная сменила фамилию

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что будет носить двойную фамилию.

Источник: РИА "Новости"

В августе 2023 года спортсменка вышла замуж за Георгия Куницу. В апреле фигуристы объявили о том, что станут родителями, а в мае они провели гендер-пати, на котором узнали, что ждут сына.

«Фамилию я поменяла, теперь у меня двойная, как я и планировала. Частичка Алены Косторной всегда и везде будет со мной. Почему поменяла? Потому что я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», — сказала фигуристка на видео, опубликованном в своих соцсетях.

22-летняя Косторная является чемпионкой Европы-2020, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. В сезоне-2023/24 она начала выступать вместе с Куницей в парном катании.

Ранее стало известно, что Куница начнет сезон с новой партнершей — Анастасией Коробейниковой. Спортсмен заявил, что принял такое решение, потому что ему нужно подтвердить спортивный разряд.