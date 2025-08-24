Фигуристка Косторная сменила фамилию

В августе 2023 года спортсменка вышла замуж за Георгия Куницу. В апреле фигуристы объявили о том, что станут родителями, а в мае они провели гендер-пати, на котором узнали, что ждут сына.
«Фамилию я поменяла, теперь у меня двойная, как я и планировала. Частичка Алены Косторной всегда и везде будет со мной. Почему поменяла? Потому что я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», — сказала фигуристка на видео, опубликованном в своих соцсетях.
22-летняя Косторная является чемпионкой Европы-2020, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. В сезоне-2023/24 она начала выступать вместе с Куницей в парном катании.
Ранее стало известно, что Куница начнет сезон с новой партнершей — Анастасией Коробейниковой. Спортсмен заявил, что принял такое решение, потому что ему нужно подтвердить спортивный разряд.