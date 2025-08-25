«Идеальная работа хирурга». Фигуристка Медведева впервые сделала откровенное признание по поводу своей внешности

Я, значит, в какой-то момент делаю 1−2−3−4−5, выхожу — и откуда не возьмись там берется вот эта вот девочка. Она едет спиной, и я ей вот так вот носопыркой прямо в затылок. И мы, естественно, вот так разлетаемся. В общем и сотряс у меня, и перегородка у меня вот так вот. И, значит, у меня все зажило, перегородка у меня вот такая (вся искривленная), левая ноздря у меня не дышит. Я закончила со спортом, такая: надо делать. Вот. В принципе я и здоровье поправила, и красоту навела.