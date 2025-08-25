«Идеальная работа хирурга». Фигуристка Медведева впервые сделала откровенное признание по поводу своей внешности

— Говорили, что ты и комки Биша удалила, и нос прооперировала. Что-то из этого имеет место быть?
— На самом деле я достаточно свободно говорю про какие-то внешние изменения. К пластической хирургии я тоже спокойно отношусь. У меня был, значит… Кстати, первый раз об этом рассказываю. И так давным-давно уже это все обсосали со всех сторон, обманывать тоже будет очень странно.
Короче, 2019 год, Канада. Я, значит, катаюсь. Вышла на лед, думаю: «Вау, пустой лед». Думаю, дай-ка я сейчас разгонюсь, вставлю себе один наушник в ухо, сейчас скорость наберу наконец-таки. А в Канаде еще маленький лед, там вообще в принципе сложно было набрать скорость. И тут я решила воспользоваться этой возможностью. А с нами в группе у Брайана каталась девочка, казашка. Она вот такого роста (показывает примерно на уровне своего носа). Это я сейчас с улыбкой рассказываю на самом деле, вообще в тот момент было не смешно.
Я, значит, в какой-то момент делаю 1−2−3−4−5, выхожу — и откуда не возьмись там берется вот эта вот девочка. Она едет спиной, и я ей вот так вот носопыркой прямо в затылок. И мы, естественно, вот так разлетаемся. В общем и сотряс у меня, и перегородка у меня вот так вот. И, значит, у меня все зажило, перегородка у меня вот такая (вся искривленная), левая ноздря у меня не дышит. Я закончила со спортом, такая: надо делать. Вот. В принципе я и здоровье поправила, и красоту навела.
— Слушай, ты бы если не сказала… То есть понятно, видно, что какие-то изменения произошли, но они настолько незначительные, настолько они тебе подходят. И ты не радикально его изменила, он буквально чуть-чуть стал тоньше и, кажется, как будто бы ты просто похудела, и он вместе с щеками, которых у тебя и так не было, но они впали совсем.
— Я просто сбалансировала.
— Ну как будто бы да. Так, конечно, никогда не скажешь. У тебя идеальная работа хирурга, на мой взгляд.
— Спасибо.
— У тех, кто помнит тебя и следил за каждым твоим шагом в прошлом, конечно, наверное, они заметили. Но если человек тебя настолько хорошо не знает, никогда даже не скажешь.
— Ну если взять фотографии до после, то конечно…
— Нет, ну если рассматривать…
— Если рассматривать, то, конечно, видно, — сказал Медведева в интервью каналу FAMETIME TV.