Гуменник показал олимпийскую программу в стиле «Игры престолов». Иностранцы уже ждут фигуриста в Пекине

Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал олимпийские программы на закрытом показе сборной Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости». Напомним, ранее спортсмен вошел в окончательный список участников отборочного турнира на Игры 2026 года, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.
«Парфюмер» и «Игра престолов»
Закрытые показы прошли в Санкт-Петербурге
Произвольная программа создана Ильей Авербухом. Музыкальное сопровождение составлено из композиции Pray, написанной Мэттью Беллами для сериала «Игра престолов» (2019), и Horizon канадского контрабасиста Гарта Стивенсона. На льду Гуменник показал пять четверных прыжков: лутц, флип, риттбергер и два сальхова.
По словам Авербуха, постановка не связана со знаменитым сериалом. «Песня действительно звучала в “Игре престолов”, но программа и образ, который мы с Петром реализуем, не имеют никакого отношения к сериалу. Это не будет герой “Игры престолов”, — заявил Авербух “РБК Спорт”.
Помимо Гуменника в прокатах участвовали Матвей Ветлугин, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев и действующий чемпион России Владислав Дикиджи. Последний ограничился только показом короткой программы.
Иностранцы ждут
Пока россияне готовятся к отбору, иностранные спортсмены уже предвкушают встречу. Так, турецкий участник квалификационного турнира Бурак Демирбога заявил, что рад за Гуменника и остальных наших фигуристов. «Русские — лучшие в фигурном катании. Рад за спортсменов. Как и у всех, у них есть цель попасть на Олимпийские игры. Конкуренция с ними? Будет приятно снова увидеть россиян на соревнованиях», — рассказал Демирбога в интервью Sport24.
Также высказалась знаменитая канадская фигуристка Меган Дюамель. Олимпийская чемпионка 2018 года считает, что у россиян хорошие шансы отобраться в Милан, а атмосфера на турнире будет позитивной. «Я верю, Аделия Петросян и Петр Гуменник сумеют отобраться на Олимпиаду […] Многие хорошие фигуристы пытаются завоевать путевку на Игры. Я думаю, что все будут сосредоточены на себе и не станут обращать внимания ни на что другое», — рассказала Дюамель порталу «ВсеПроСпорт».
А что Петросян?
18-летняя фигуристка, которая также примет участие в квалификационном турнире, в закрытых показах не участвовала. По данным РИА «Новости», Аделия вообще не готовила новые композиции под отбор на Олимпиаду.
Как сообщает источник, в Пекине Петросян, вероятнее всего, исполнит короткую программу под песни Майкла Джексона и произвольной станет «Танго» из прошлого сезона.
Несколько дней назад ситуацию прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Смотрели Гуменника в Санкт-Петербурге. А Петросян еще никто не смотрел. Гуменник в нормальной форме. А у Аделии, конечно, еще будут прокаты, к ней кто-то пойдет», — цитирует Тарасову РИА «Новости».
Егор Сергеев