Туктамышева о Гуменнике и Петросян на олимпийском отборе: «Нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой»

17−21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026 в нейтральном статусе.

Источник: Спортс"

«Стальных нервов, потому что это будет очень ответственно. Хочется, чтобы эта ответственность ушла на второй план, потому что нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой», — сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

«Они профессионалы своего дела, набили шишки в определенном плане. У них есть прекрасные тренерские коллективы, которые знают, как подводить спортсменов к международным стартам, чтобы показать хороший результат», — добавил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.