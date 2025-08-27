Туктамышева о Гуменнике и Петросян на олимпийском отборе: «Нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой»

«Стальных нервов, потому что это будет очень ответственно. Хочется, чтобы эта ответственность ушла на второй план, потому что нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой», — сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
«Они профессионалы своего дела, набили шишки в определенном плане. У них есть прекрасные тренерские коллективы, которые знают, как подводить спортсменов к международным стартам, чтобы показать хороший результат», — добавил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.