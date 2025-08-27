Как иностранцы отнеслись к возвращению русских звезд: «Петросян — феномен, она на голову выше»

«Я верю, что Аделия Петросян и Петр Гуменник сумеют отобраться на Олимпийские игры. В отборочных соревнованиях также будет участвовать российская пара (Карина Акопова и Никита Рахманин), но теперь они представляют Армению. Когда-то они были очень многообещающей молодой парой в России, прежде чем решили сменить страну, которую представляют. Однако они по-прежнему живут и тренируются в России. Как соперники воспримут участие российских фигуристов в олимпийском отборе? Многие хорошие фигуристы пытаются завоевать путевку на Олимпиаду. Я думаю, что все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимание ни на что другое», — заявила Дюамель в интервью «ВсеПроСпорт».