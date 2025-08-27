Как иностранцы отнеслись к возвращению русских звезд: «Петросян — феномен, она на голову выше»

Меньше чем через месяц Аделия Петросян и Петр Гуменник отправятся в Китай за олимпийскими путевками. Для российских фигуристов турнир в Пекине станет первым за три с половиной года — ни один из наших спортсменов не выступал с Игр-2022. Как отреагировали на возвращение русских атлетов зарубежные спортсмены и эксперты?
Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель к россиянам обычно строга. Но в этот раз оценила перспективы наших одиночников позитивно.
«Я верю, что Аделия Петросян и Петр Гуменник сумеют отобраться на Олимпийские игры. В отборочных соревнованиях также будет участвовать российская пара (Карина Акопова и Никита Рахманин), но теперь они представляют Армению. Когда-то они были очень многообещающей молодой парой в России, прежде чем решили сменить страну, которую представляют. Однако они по-прежнему живут и тренируются в России. Как соперники воспримут участие российских фигуристов в олимпийском отборе? Многие хорошие фигуристы пытаются завоевать путевку на Олимпиаду. Я думаю, что все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимание ни на что другое», — заявила Дюамель в интервью «ВсеПроСпорт».
Главной соперницей Петросян в Пекине станет двукратная медалистка чемпионатов мира Луна Хендрикс. Фигуристка практически полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы, поэтому не смогла помочь Бельгии удержать две квоты на Олимпиаду. Нина Пинзарроне сделала максимум — оставила шанс на два места, но подтверждать вторую придется уже Хендрикс.
Бельгийский журналист Мартен Дельво рассказал, что Луна не сомневается в победе россиянки.
«Нет никаких сомнений, что Аделия Петросян со своей старой программой сможет выиграть турнир в Пекине. У меня был разговор с Луной Хендрикс, она про Аделию говорила так: “18-летняя русская девушка — феномен, несомненно, будет выделяться, она на голову выше”. Так что Хендрикс тоже уверена в победе Петросян. Луна тоже будет в хорошей форме сейчас, она восстановилась после операции на лодыжке. Но не так хороша, как Петросян», — сказал Дельво в интервью Metaratings.ru.
Гуменнику будут противостоять Семен Данильянц из Армении и Бурак Демирбога из Турции. Перевес по техническому арсеналу, конечно, у Петра — Семен и Бурак пока не могут похвастаться такой же россыпью четверных прыжков в программах.
«Возвращение российских спортсменов на международные соревнования — это важный шаг к единству мирового спорта. Чем больше сильных участников, тем выше уровень конкуренции и тем зрелищнее становятся соревнования для зрителей всего мира. Конкуренция с россиянами? Лично я всегда приветствую сильных соперников — именно такая конкуренция мотивирует становиться лучше, работать над собой и показывать максимальный результат. Спорт объединяет, и мы все стремимся к честной и яркой борьбе. Желаю всем участникам отбора успехов и чистого льда!» — объяснил Данильянц.
«Возвращение российских фигуристов на международную арену? Русские — лучшие в фигурном катании. Рад за российских спортсменов. Как и у всех, у них есть цель попасть на Олимпийские игры. Конкуренция с ними? Будет приятно снова увидеть россиян на соревнованиях», — считает Демирбога.
Отборочный турнир в Пекине с участием Аделии и Петра пройдет с 19 по 21 сентября. В России транслировать прокаты будет Матч ТВ.
Анастасия Логинова