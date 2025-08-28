Алина Загитова приобрела квартиру в одном из жилых комплексов Москвы

Фигуристка выбрала квартиру в одном из комплексов девелопера «Самолет». Недавно она побывала в офисе компании и завершила оформление покупки.
В мае 2018 года власти Удмуртии преподнесли Алине Загитовой в подарок четырехкомнатную квартиру в Ижевске. В резиденции главы республики Александра Бречалова спортсменке торжественно вручили сертификат и ключи от нового жилья.
Площадь и планировка нового жилья чемпионки пока не разглашаются. Сама Алина Загитова воздерживается от комментариев по поводу покупки.
