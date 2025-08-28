Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова приобрела квартиру в одном из жилых комплексов Москвы

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова стала владелицей квартиры в Москве. По информации «СтарХита», ее новое жилье расположено в западной части столицы.

Источник: Соцсети

Фигуристка выбрала квартиру в одном из комплексов девелопера «Самолет». Недавно она побывала в офисе компании и завершила оформление покупки.

В мае 2018 года власти Удмуртии преподнесли Алине Загитовой в подарок четырехкомнатную квартиру в Ижевске. В резиденции главы республики Александра Бречалова спортсменке торжественно вручили сертификат и ключи от нового жилья.

Площадь и планировка нового жилья чемпионки пока не разглашаются. Сама Алина Загитова воздерживается от комментариев по поводу покупки.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше