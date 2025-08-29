Фигурное катание — главный вид спорта России в ближайшие месяцы. Почему и что в нем вообще происходит?

В зимних олимпийских сезонах для России, страны холодной и северной, зимние виды спорта становились главными. Сезон-2025/26 может стать исключением — пока до Игр в Милане и Кортина д’Ампеццо допущены только российские ски-альпинисты, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты. Биатлонистов как будто оставили вне игры окончательно. Молчит самая большая федерация, под которой сразу шесть видов спорта, — лыжная. В санях рейтинг возвращения России оказался в районе 25 процентов — что не дало победить противников воссоединения.
При таком раскладе фигурное катание очевидно становится главным видом спорта, по крайней мере до февраля включительно. Оно и с футболом и хоккеем может поспорить. В российской премьер-лиге после завершения гегемонии «Зенита» и в отсутствие еврокубков гештальты будто временно закрыты. В хоккее есть КХЛ, но клубов в ней все меньше, а коллеги пишут о проблемах.
Да, жаль, что в половине фигурных видов — парах и танцах — россиян не допустили, но, во-первых, в танцах медали нам не видать, как дешевых цветов к 1 сентября. Во-вторых, оставшиеся в обойме — однозначные претенденты на медаль. Особенно на фоне середняков, которых допустили в других коньковых видах — не в обиду россиянам. Остается неизвестна судьба российской конькобежки Дарьи Качановой, которая подала апелляцию на недопуск в CAS. Она могла бы стать претенденткой на медаль, но, кажется, в курсе этого и ISU, что вряд ли способствует быстрому ходу дела.
Что происходит в российском фигурном катании на излете межсезонья и входе в полноценный сезон?
Олимпиада
Олимпийский отбор в Пекине состоится
В случае с Петросян можно оценивать интригу в борьбе за первое место. Против нее играют бельгийка Луна Хендрикс (с именем и компонентами), грузинская россиянка Анастасия Губанова (чемпионка Европы), есть чуть более скромная белоруска Виктория Сафонова. Угроза из Азербайджана с Вероникой Жилиной ушла.
Вроде бы неважно, выходить с первого или третьего места — но для Петросян с репутационной точки зрения это однозначно имеет значение. Первая россиянка на международной арене за 3,5 года в самом российском виде, где с 2014 года штампуются победы на Олимпиадах. Плюс множество заочных соперниц на самой Олимпиаде, еще более сильных, чем Хендрикс. Нужно выигрывать, и выигрывать с преимуществом и без падений — чтобы показать стальную поступь российского фигурного катания.
Фото Дарья Исаева, «СЭ».
И тут возникает много вопросов. Чтобы захватить лидерство после короткой программы, по идее, нужен тройной аксель. Или не нужен и общая победа без риска важнее? Если представлять турнир как часть миссии в компьютерной игре, где конечная цель — олимпийское золото, то еще как нужен. На контрольных прокатах сборной России 2024 года Петросян, в отличие от всех соперниц, приземлила тройной аксель — проблемы у нее были в произвольной с обоими четверными. Это говорит об умении готовить данный прыжок к сентябрю, не на пике формы. В 2023-м Аделия исполняла аксель двойной.
В случае с Гуменником сложно представить, кому бы он мог проиграть даже при большом желании. Это дает свободу маневра и возможность облегчить контент. Бросается в глаза разве что обилие бывших россиян в списках: венгр Власенко, чех Рештенко, немец Гартунг, армянин Данильянц… Хотя их и у женщин хватает — Дубинина из Сербии, Яковлева из Кипра, молдаванка Грачева.
Олимпийские претенденты готовятся к Играм практически в полной тишине. Аделия Петросян однажды появилась на мастер-классе, улыбалась и мило учила журналистов кататься — но ничего не говорила о подготовке. Понять что-либо про готовность наших олимпийцев можно только будучи очень близко к телу. Пока вроде бы известно, что Петросян собирается оставить прошлые программы для турнира в Пекине: короткую программу под песню Майкла Джексона из сезона-2023/24 и произвольную программу из танго-оперы «Мария из Буэнос-Айреса» из сезона-2024/25. Это действительно лучшее, что было у Петросян за последние годы, экспортный продукт. Но будут ли новинки к Милану и удастся ли сделать что-то действительно запоминающееся олимпийское? Вопрос, видимо, будет решаться по ходу сезона.
Петр Гуменник, наоборот, вышел уже к началу сезона с новыми программами. Короткая — «Парфюмер», произвольная — не то «Игра престолов», не то песня, прозвучавшая в «Игре престолов», но вовсе не про это (про словам Ильи Авербуха). Тут больше интриги, работа с разными хореографами (помимо чемпиона мира 2002 года еще и Даниил Глейхенгауз), но тоже добротный западный продукт.
Остальные
Как распределится баланс внимания федерации и болельщиков между двумя олимпийцами и всеми остальными, предсказать невозможно — но Олимпиада это лишь один турнир, пусть и важный, а варение в собственном соку продолжается. Нельзя сказать, что это межсезонье в российском фигурном катании было сумасшедшим, но на разных эшелонах развиваются свои сюжеты.
В Новогорске идут юниорские контрольные прокаты, которые подарили несколько интересных программ. Арсений Федотов показал рок под Depeche Mode, классно готова к сезону восходящая звезда группы Тутберидзе Виктория Стрельцова — через несколько лет она может стать лидером страны. Дочь Ирины Слуцкой Варвара в партнерстве с Глебом Гончаровым поставили цепляющий танец под What Is Love — снова радует хореограф Ростислав Плишкин.
В Пекин впервые с тяжелой, изменившей жизнь Олимпиады приехала Камила Валиева. Тему возвращения она не педалировала, но выступила под песню «Танцы на стеклах» и анонсировала новый приезд в рамках шоу Татьяны Навки в октябре.
Запасная олимпийской сборной Алина Горбачева анонсировала произвольную программу под «Нотр-Дам де Пари», ставил ее тренер с неоднозначной репутацией Сергей Розанов, но, судя по спросу, профессионал.
Александр Энберт рассказал министру спорта о своей Лиге фигурного катания, которая в том числе объединяет недавно завершивших или приостановивших карьеру действующих фигуристов. И вполне в условиях отстранения может пойти в сторону медиалиги — и придать вторую спортивную жизнь фигуристам через выступления в парах с любителями (но в формате соревнований, а не «Ледникового периода»).
Александр Жулин объясняет в интервью, какое в США «все убогое», а Александра Трусова показывает в соцсетях сына.
И вроде бы жизнь идет своим чередом, если не бьет ключом, то пробивается. И так день за днем, за годом год. И уже забылось, что когда-то российские спортсмены ездили на «Гран-при» и чемпионаты мира и общались на забавном английском. Увы, оказалось, что можно жить и так, и вполне сносно.