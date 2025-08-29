Фигурное катание — главный вид спорта России в ближайшие месяцы. Почему и что в нем вообще происходит?

Олимпийские претенденты готовятся к Играм практически в полной тишине. Аделия Петросян однажды появилась на мастер-классе, улыбалась и мило учила журналистов кататься — но ничего не говорила о подготовке. Понять что-либо про готовность наших олимпийцев можно только будучи очень близко к телу. Пока вроде бы известно, что Петросян собирается оставить прошлые программы для турнира в Пекине: короткую программу под песню Майкла Джексона из сезона-2023/24 и произвольную программу из танго-оперы «Мария из Буэнос-Айреса» из сезона-2024/25. Это действительно лучшее, что было у Петросян за последние годы, экспортный продукт. Но будут ли новинки к Милану и удастся ли сделать что-то действительно запоминающееся олимпийское? Вопрос, видимо, будет решаться по ходу сезона.