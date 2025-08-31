Рудковская ответила Тутберидзе: «Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты»

«У меня к ней неоднозначное отношение. У меня есть отношение к ней до ее интервью, которое я почитала не так давно. Журнал хороший, качественный — “Мнение редакции может не совпадать*”. Так вот, есть мое отношение к ней до прочитывания статьи с ее интервью и есть отношение после того, как я прочитала интервью.



Начну с первого. Мне прислали кусочек интервью, где Борисов спрашивает у нее про противостояние Плющенко — Тутберидзе. Этери Георгиевна, смотря на него многозначительно, говорит: “А он есть?” Вот так отвечает на вопрос, очень короткое предложение. На что Борисов, который понятия не имеет, что такое фигурное катание и все подковерные игры, говорит: “Не знаю”. Она отвечает ему: “Ну и я не знаю”.



Как я могу к ней относиться после этого интервью? Это как минимум странный ответ человека, который варится 24 на 7 в фигурном катании и посвятил ему свою жизнь.



Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником и действительно мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века — у человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах, десять чемпионатов России, семь — Европы, три чемпионата мира он выиграл и четыре финала Гран-при.



Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека… Ты как раз в спорте ничего не достигла, извини. Я пыталась найти ее хоть одно выступление. Тарасову Татьяну Анатольевну нашла, Алексея Николаевича Мишина с Тамарой Николаевной Москвиной. Очень много тренеров, которых я уважаю, которые сделали очень много для советского, для российского спорта.



Ее я не нашла. Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одно ее выступление. Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу: “А он есть?” Странный ответ.



Я потом у Димы Борисова спрашивала: “Какая вообще твоя реакция была?” Он говорит: “Я даже не знал, что ответить. Мне написали вопрос, он был острым. Я и ответил, что не знаю”. Она ему вторила, что тоже не знает. Но это странно. Если ты пришла на интервью и профессиональный журналист задает такой вопрос, а первые-вторые места занимают спортсмены либо твоего штаба, либо его штаба… Что за вопрос: “А он есть?” Что это вообще? Я считаю, что это просто полнейшее неуважение. Вот такая Этери Тутберидзе мне непонятна», — сказала Рудковская.