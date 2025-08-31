Рудковская: «Когда Хрулев ушел к Тутберидзе, никто не сказал: “Предатель!” Но когда к нам кто-то пришел — это ужас»

«Всегда было противостояние, наверное, не один сезон. Если возьмем девочек, это Муравьева с Акатьевой, Муравьева с Петросян. В прошлом сезоне — Макар Игнатов против Самсонова и Мозалева. Это взрослые. По юниорам — Алексахин и Сарновский против Арсения Федотова — первое-второе место. Елена Костылева против Базылюк и Двоеглазовой — первое-второе-первое. То есть постоянно и на взрослых соревнованиях, и на юниорских идет противостояние двух самых упоминаемых тренеров. К сожалению или к счастью, она это заслужила благодаря своей тренерской работе.



Такое пристальное внимание к Евгению идет в том числе за счет того, что он великий спортсмен — получится или не получится. Но все-таки человек уже как-никак восемь лет тренирует, хотя мог бы ничего не делать, жить. Он очень много заработал в спорте — положить денежки на счет, сдать в аренду свои помещения и ничего не делать.



Но человек работает. Но почему-то считается, что когда Ярослав Хрулев ушел, например, к Тутберидзе, никто не сказал: “Какой же он предатель! Как же он мог покинуть великого Плющенко?” Спокойно отпустили, сказали: “Ярослав, ты с нами был семь лет. Конечно, иди”. Можно привести еще много примеров.



Отпустили и отпустили. Зато когда к нам кто-то пришел, это предательство, это ужас. Почему такие двойные стандарты, ребята? Почему двойные стандарты? Мой муж тренировал пят лет Муравьеву, Хрулева — семь лет. Огромное количество детей, которые сейчас у него тренируются.



Да, он каждый божий день тренирует. Почему я это знаю? Потому что у нас академия находится в 30 метрах от дома», — сказала Рудковская.