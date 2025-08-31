Рудковская: «Все считают, что Плющенко хороший, а негатив вымещают на мне. Никто не смог бы с ним жить, кроме меня»

— Вы умеете прощать?
— Конечно, я могу и умею это делать. Я всегда говорю, что не злопамятная, но память у меня хорошая. Если я прощаю человека, а он это не ценит, то второй попытки не даю. Мой друг Филипп Киркоров говорит такие слова: «Стираю ластиком из жизни». Я могу так сделать, как и Евгений. У нас были ситуации, когда я говорила ему: «Ну помирись, тренируй!» На это он отвечал: «Тебе надо — ты и тренируй, а я стер ластиком из жизни». Он ни разу не менял своего решения.
Ему ничего не интересно, кроме спорта и политических программ. И я ничего не могу с этим сделать, какое бы влияние на него не имела. Если он, скорпион, принял решение, делать что-то бесполезно. Весь этот поток отрицательной энергии концентрируется вокруг меня. Все считают, что Плющенко хороший, а негатив вымещают на мне.
— У вас никогда не было конфликтов на этой почве?
— У нас с ним вообще нет конфликтов. Я знаю, что никто не смог бы с ним жить, кроме меня.
— Вы сказали в интервью, что ругались всего два раза.
— Мы ругались с ним всего два раза, это правда, и то по его инициативе. Вообще я по своей натуре неконфликтный человек, просто не стоит меня задевать. Если меня задели, я могу промолчать, если это делается для того, чтобы я «подняла» чье-то имя. Буду ли я обращать внимание на недоблогера, который что-то про меня написал? Или стилиста, который выразил свое мнение? Или секту родителей? Конечно, нет. Послушайте, мне бы ваши проблемы. Я сплю по 4−5 часов, у меня просто нет времени на сон. В моей голове огромный объем информации. У меня в телефоне 29 рабочих чатов, я занимаюсь организацией шоу, постройкой новой арены, апартаментов.
У Евгения все просто: он занимается исключительно спортом. Он тренирует, катается в шоу и живет для себя: часто ходит с мужчинами в баню, играет в падел. Он всегда говорит: «Я никогда бы не стал двукратным олимпийским чемпионом, если бы жил только фигурным катанием». Кстати, это стоит взять всем на заметку. Он всегда увлекался мотоциклами, футболом, умел жить в свое удовольствие.