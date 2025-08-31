Рудковская: «Все считают, что Плющенко хороший, а негатив вымещают на мне. Никто не смог бы с ним жить, кроме меня»

— Мы ругались с ним всего два раза, это правда, и то по его инициативе. Вообще я по своей натуре неконфликтный человек, просто не стоит меня задевать. Если меня задели, я могу промолчать, если это делается для того, чтобы я «подняла» чье-то имя. Буду ли я обращать внимание на недоблогера, который что-то про меня написал? Или стилиста, который выразил свое мнение? Или секту родителей? Конечно, нет. Послушайте, мне бы ваши проблемы. Я сплю по 4−5 часов, у меня просто нет времени на сон. В моей голове огромный объем информации. У меня в телефоне 29 рабочих чатов, я занимаюсь организацией шоу, постройкой новой арены, апартаментов.