«Унижал детей, оскорблял, бил чехлами». Рудковская — о продолжении скандала с Розановым

«Я хочу сказать, что это не конец этой истории. Я более чем уверена, что просто не хотели омрачать вот это переходное окно. К сожалению, оно пока не случилось, но я надеюсь, что две федерации найдут компромиссное решение, российское и азербайджанское. Во многом благодаря всё-таки этому переходу, я думаю, не состоялся громкий процесс, ну это стоит сказать. Но это не значит, что это точка. Я не уверена, что семья Ники это так оставит.



А так информация собирается, копится, это ж не за один раз — позвонили, побежалии и расказали. То, что он унижал детей, оскорблял, бил чехлами очень сильно и жестоко. Не хочу говорить про ребят, которые тренируются у Этери Георгиевны, про их кейсы, но я их тоже знаю, и там тоже было ужасное отношение Сергея к маленьким детям», — сказала Рудковская на YouTube-канале Медведевой.