Рудковская рассказала о конфликте Плющенко и Трусовой на ЧМ-2021

«С Сашей был небольшой конфликт, когда он ей говорил — не надо выходить на аксель три с половиной оборота (в короткой программе), а она сказала надо, я хочу попробовать. Ты знаешь Сашку, если она что-то хочет… Но когда он сказал — Саша, делаешь два с половиной, а дальше, есть все это на видео с тренировок в Стокгольме, катаешь произвольную с пятью четверными. Первый прокат произвольной с пятью четверными должен был быть, конечно, в Стокгольме. Но пошло не так, потому что случился конфликт тренера с ученицей, когда Евгений настаивал, что не надо рисковать с тройным акселем, а Саша хотела рисковать», — сказала Рудковская.