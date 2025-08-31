Рудковская рассказала о конфликте Плющенко и Трусовой на ЧМ-2021

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль, поднявшись на итоговое третье место после 12-го в короткой программе. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева.
«С Сашей был небольшой конфликт, когда он ей говорил — не надо выходить на аксель три с половиной оборота (в короткой программе), а она сказала надо, я хочу попробовать. Ты знаешь Сашку, если она что-то хочет… Но когда он сказал — Саша, делаешь два с половиной, а дальше, есть все это на видео с тренировок в Стокгольме, катаешь произвольную с пятью четверными. Первый прокат произвольной с пятью четверными должен был быть, конечно, в Стокгольме. Но пошло не так, потому что случился конфликт тренера с ученицей, когда Евгений настаивал, что не надо рисковать с тройным акселем, а Саша хотела рисковать», — сказала Рудковская.
«На этом фоне случился внутренний конфликт спортсмен — тренер, и она сорвала короткую программу, 12-е место. И в итоге третье место, хотя ты ж понимаешь, сделай она все чисто в короткой, что для нее было вот так (щелкает), она была бы чемпионкой мира. Они приехали в Москву, я сказала: Женя, пока ты не наладишь контакт с ней… А он говорит — нет контакта. Сейчас нет. Я не буду ни на чем настаивать. Он может себе позволить не уговаривать учеников, останься со мной. Он Плющенко. И Саша ушла».