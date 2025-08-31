«Все должно быть максимально виртуозно». Туктамышева назвала фигуристов, чьи программы хочет увидеть в новом сезоне

Это точно Мэдисон Чок — Эван Бейтс. Я всегда обожаю их катание, практически все программы мне нравятся, и мне не терпится увидеть, что они подготовили на этот сезон. Я видела уже отрезки их испанского танца, и это было уже хорошо. Мне не терпится посмотреть, как это будет с костюмами, с эмоциями на публике — мне кажется, это должно быть очень круто. Ну, ждем!