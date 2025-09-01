«Ты в спорте ничего не достигла». Рудковская мощно приложила Тутберидзе на интервью у Медведевой

Несмотря на враждебное начало, у Рудковской нашлось несколько приятных слов в адрес Этери Георгиевны. «Негативную сторону я сказала. А есть позитивная […] Она была ноунейм в спорте, но она смогла создать команду. Она не была прыжковиком, она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у нее не было ни одного титула в спорте. Каталась там в каких-то шоу — на корабле, не знаю, где-то там еще. Однако она смогла за счет своего труда, за счет того, что у нее классная коммуникация, менеджерская составляющая, создать прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, человек, который занимается программами. И она все это менеджерит, прости за выражение, всех “держит за яйца”. И они все работают, как и она», — заявила Рудковская.