«Ты в спорте ничего не достигла». Рудковская мощно приложила Тутберидзе на интервью у Медведевой

Конец лета в фигурном катании получился огненным: известный продюсер Яна Рудковская дала интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Звезды общались больше двух часов в эфире YouTube-канала «Бес комментариев» и за это время сказали немало интересного.
О Тутберидзе
Медведева не стала тянуть и сразу же спросила Рудковскую о наболевшем — отношениях с известным тренером Этери Тутберидзе. Яна выдала острый спич, заступившись за своего супруга Евгения Плющенко. «У меня есть отношение к ней до ее интервью, которое я увидела недавно, и после. Борисов в одном интервью ее спросил: “Вот есть Плющенко, условно говоря”. А она отвечает: “А он есть”? Борисов говорит: “Не знаю”. Она: “Я тоже”. Как я могу относиться к ней после такого?» — сказала продюсер.
Рудковская считает, что так Тутберидзе проявила неуважение. "Это как минимум странный ответ человека, который варится 24 на 7 в фигурном катании. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником, мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века. У человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах.
Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте достиг… Ты-то как раз в спорте ничего не достигла. Я пыталась найти хоть одно ее выступление. Тарасову нашла, Мишина с Москвиной, а ее не нашла. Ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но ты как можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?» — добавила Яна.
О переманивании спортсменов Тутберидзе
Разумеется, речь зашла и о переходах фигуристов от одного тренера к другому. Здесь Рудковскую бесят двойные стандарты. «У нее все время считают, что кто-то кого-то переманивает. Никто никого не переманивает. Два года папа Саши Трусовой вел переговоры с Евгением — Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алена Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря еще Сереже Розанову пошла за ней. Кто кого переманивал? Мы даем условия — люди приходят», — заявила продюсер.
При этом Яна признала: к Плющенко идут те, кого не взяли к Тутберидзе. "Открою небольшой секрет полишинеля. Что происходит? Майское окно — и пошел клич по всем городам и регионам. Можно перейти — мы готовы к просмотру. И приходит огромное количество детей к команде Этери Георгиевны, которая отсматривает этих детей. Они уже приходят к ней подготовленными спортсменами, которые три — три прыгают, четверные прыжки, тройной аксель. И, конечно, она видит, что они офигенные — она их берет. И они соревнуются, крутятся в этой группе, из них выживают и улучшаются и доходят до взрослых лучшие спортсмены. Что, не так?
Конечно, когда к ней со всей страны едут таланты. А те, кого она не взяла, идут к Плющенко. И представляешь, и Сарновских она не взяла, и Титову, и история была у Сони Муравьевой — она не взяла. И вот то, что не берет Тутберидзе, — те идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт. И как раз Плющенко создает с этими детьми, которых не взяли, конкуренцию на юниорском уровне, доюниорском и на взрослом уровне", — добавила Яна.
О переходах Трусовой туда-обратно
Также Рудковская рассказала о том, как Александра Трусова сперва ушла из школы Тутберидзе к «Ангелам Плющенко», а потом вернулась обратно. Получилось откровенно. "Все очень просто. Я по-прежнему считаю, что если бы Саша не перешла, она могла бы выиграть Олимпийские игры, поскольку Женя очень ею горел. Но в какой-то момент вот эта сила… Этери — очень сильная женщина, и в ней есть качества, которых пока нет у Евгения. И, наверное, у него их никогда и не будет, потому что у него совершенно не такой подход.
Он будет тренировать только тогда, когда он этого хочет. И если он видит, что нет химии — перестает работать. […] Первый прокат произволки с пятью четверными должен был быть на ЧМ в Стокгольме. Но пошло не так, потому что случился конфликт тренера и ученицы, где стратегически Евгений настаивал не рисковать с акселем, а Саша все-таки хотела кататься с акселем. На этом фоне случился их внутренний конфликт «спортсмен — тренер». И случилось то, что она сорвала короткую программу, стала там двенадцатой. Ну и в итоге — третье место.
После этого, когда она приехала, я сказала Жене: «Пока ты не наладишь контакт с ней…», а он говорит: «Нет контакта. Его сейчас нет, я не буду ни на чем настаивать». Он может себе позволить не уговаривать учеников: «Останься со мной». Вот он Плющенко, понимаешь?
И все. Саша ушла. А почему пришла? Потому что она всегда знала: мы очень хорошо к ней относимся. И мы дружить не переставали. Женя болел за нее на Олимпиаде и сказал свою крылатую фразу, что физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду", — заявила Рудковская.
О Парсеговой
Рассказала продюсер и о знаменитом конфликте с семьей Парсеговых: «История не длинная, она очень понятная и грустная. Была прекрасная девочка, она и остается прекрасной. Очень красивая девочка. И мы ее реально полюбили — и я, и Евгений, вот запала в душу. И она такой маленький ангелочек была. Сначала у Сергея Розанова тренировалась. Потом мама подошла: “Мы пришли, очень хотим к Евгению Викторовичу”. Она нас попросила о спонсорском контракте, потому что у них не стало возможности платить, хотя у нее была скидка большая, 50%, она говорит: “Папа заболел, вот 50%, можете сделать скидку?” Мы сделали скидку 50%. И она год занималась со скидкой».
По словам Рудковской, вскоре девушку взяли на полное обеспечение: «Есть человек пять, самые топы, которым мы покрываем все: проживание, коньки, бесконечные эти допы, костюмы и программы. То есть это большие суммы в год. Что за это получает спортсмен? Он получает всю спортивную подготовку под ключ. Что получает академия? Академия получает уверенность при этом контракте, что спортсмен, которого мы финансировали, воспитывали, никуда не уйдет. А если он все-таки хочет уйти, он возмещает нам ту сумму за год, за два, за три и так далее. У нее как раз было за год».
Рудковская заявила, что Парсегова побыла на полном обеспечении некоторое время — а после решила сменить школу: «Мы созваниваемся с мамой, и она говорит: “Первое: мы пришли к вам за прыжками, а Евгений Викторович мало тренирует четверные”. Я говорю: “Подождите, Наташа, секундочку. Я видела на прыжковом интенсиве у Евгения Викторовича, где десятилетняя Ариша прыгает четверной тулуп и четверной сальхов в четверть. Я это лично видела”. Она говорит: “Нет, нет, нет” и еще какие-то глупости».
А после, по версии Рудковской, Парсегова сбежала: «И потом мне рассказывают, что где-то их встретил Сергей Викторович Дудаков, увидел, что девочка без пяти минут с ультра-си. Видимо, какой-то зашел разговор. Я даже не буду говорить, что это было какое-то переманивание […] Послала свою дочку старшую за зачеткой. Так вот, в ночи, как крысы с корабля. Ни спасибо, ничего. Ты столько сделал — и плевок такой в душу».
Дальше мама фигуристки начала давать интервью и обвинять академию Плющенко — это взбесило Рудковскую: «У меня был план. У меня очень сильная юридическая служба. И юристы говорят: “Какая цель?” Я сказала: “Цель — выиграть у нее и долг прямо там в суде простить”. Сделать такой благородный шаг. Но выиграть у нее, показать, что все-таки надо иметь совесть, когда люди столько для вас делают, а вы берете и о них вытираете ноги. Я это делать не позволю».
Правда, деньги все-таки пришлось возвращать. «Команда Тутберидзе погасила долг? Молодцы. Сама бы она не погасила. Хорошая была идея. А нам какая разница, как нам погасят — команда Тутберидзе или Наташа Парсегова?» — заявила Рудковская.
О плюсах Тутберидзе
Несмотря на враждебное начало, у Рудковской нашлось несколько приятных слов в адрес Этери Георгиевны. «Негативную сторону я сказала. А есть позитивная […] Она была ноунейм в спорте, но она смогла создать команду. Она не была прыжковиком, она не прыгала, в отличие от Евгения, ультра-си, у нее не было ни одного титула в спорте. Каталась там в каких-то шоу — на корабле, не знаю, где-то там еще. Однако она смогла за счет своего труда, за счет того, что у нее классная коммуникация, менеджерская составляющая, создать прекрасную команду, где есть человек, который занимается прыжками, человек, который занимается программами. И она все это менеджерит, прости за выражение, всех “держит за яйца”. И они все работают, как и она», — заявила Рудковская.
«Она абсолютнейший фанат фигурного катания, которая свою жизнь, как и Татьяна Анатольевна Тарасова, положила на этот спорт. Она живет только работой, и она абсолютнейшая self-made woman в спорте, которая создала команду, выигравшую три последние Олимпиады», — добавила продюсер.
Егор Сергеев