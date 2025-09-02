Надежда России на Олимпиаде Гуменник получил космические баллы за первый прокат в сезоне. Петр круто готов

Но не все так плохо, и на десерт оставили два особенно приятных эпизода этого дня, первый из которых, — невероятный камбэк Игоря Ефимчука на соревновательный лед. Фигурист выступил на турнире после семилетнего перерыва. 7 лет паузы… Для фигурного катания это такой срок, за который становится очевидным несостоятельность возобновления карьеры, но 26-летний Игорь вышел и сломал стену стереотипов, так еще и с первой же попытки запрыгнул в тройку. Контент с четверным тулупом и каскадом лутц-тулуп — тоже вполне достойная заявка, избежал бы падения на трикселе, вообще был бы вторым, но спорт не терпит сослагательного наклонения. Кстати, в свое время по юниорам Ефимчук обыгрывал вице-чемпиона Европы-2023 Маттео Риццо и, в принципе, считался крайне перспективным спортсменом. Будет увлекательно наблюдать за ним по ходу сезона!