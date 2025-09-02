Надежда России на Олимпиаде Гуменник получил космические баллы за первый прокат в сезоне. Петр круто готов

Сезон 2025/26 постепенно раскачивается, а до ключевых отметок этой осени — контрольных прокатов сборной и предолимпийского турнира в Пекине — остаются считанные недели… Так вот первыми национальными соревнованиями высокого уровня со знакомыми именами в заявке можно считать этап Кубка Санкт-Петербурга, который проходит в эти дни в Северной столице, что логично. Изначально среди потенциальных участников значилась целая плеяда звезд нашей фигурки, но по приближении к старту списки сокращались, а ученики Профессора Алексея Мишина Софья Муравьева и Евгений Семененко из них и вовсе пропали. На фоне их решения не боится так рано по меркам фигурнокатательного календаря выступать на публике хедлайнер грядущего сезона Петр Гуменник.
Санкт-Петербург на турнирах представляют немало ярких спортсменов, которые не затерялись бы в боевом составе любого другого региона. Но положение дел таково, что фигуристы из Северной столицы показывают слишком высокую планку конкурентоспособности, так что выбиться в лидеры на фоне невероятных Гуменника, Семененко, Дикиджи, Алиева, Угожаева и многих других тем, кто заходит на контент попроще и уступает в опыте и артистизме, просто невозможно. Традиционно за отбор на главные старты внутреннего сезона — чемпионат России и финал Гран-при России — сражаются Михаил Полянский, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Федор Зонов. Пока им не удавалось систематически демонстрировать притязания на подиум, но точечно у каждого из них были классные прокаты в карьере, которые заставляли запомнить их имена и начать воспринимать как потенциальных топов петербургской сборной.
Из вышеупомянутой четверки поистине удачный, хоть и не лишенный ошибок, прокат выдал разве что Соловьев. По показателю стабильности этот одиночник чаще остальных оказывался впереди, вот и на этот раз ему короткая программа покорилась лучше остальных. Во многом так получилось благодаря эмоциональной презентации — музыкальная тема из «Анны Карениной» обязывает. Техническая же сторона вышла совсем не совершенной: неясное ребро на тройном флипе в каскаде, тройной аксель со степ-аутом и квад-тулуп тоже с ошибкой на выезде. Тем не менее даже при учете всех неточностей прокат Семена на голову сильнее, чем у большинства его соперников — те, увы, развалились до основания. Перед произвольными он 2-й со скромными 79,91 балла.
Не повернулся язык поставить в один ряд с другими середнячками из Санкт-Петербурга вице-чемпиона Европы-2020 Артура Даниеляна. С того почти победного для него континентального первенства прошло уже полтора олимпийских цикла, и, конечно, расстановка сил в нашей фигурке, как и физический и моральный потенциал фигуриста, значительно трансформировались. После перехода в новую команду к Евгению Рукавицыну все еще не удается Артуру собраться и выдать максимум, на который тот однозначно способен. Кубок Санкт-Петербурга для него пока тоже начался скомканно: лишь 4-я позиция при грязных прокатах конкурентов. Главное, что бросается в глаза, — это недокруты на многооборотных прыжках, за счет которых не только беспощадно снижаются баллы на табло, но и эстетически смазываются выезды. Вердикт от судей: 76,37 балла.
Но не все так плохо, и на десерт оставили два особенно приятных эпизода этого дня, первый из которых, — невероятный камбэк Игоря Ефимчука на соревновательный лед. Фигурист выступил на турнире после семилетнего перерыва. 7 лет паузы… Для фигурного катания это такой срок, за который становится очевидным несостоятельность возобновления карьеры, но 26-летний Игорь вышел и сломал стену стереотипов, так еще и с первой же попытки запрыгнул в тройку. Контент с четверным тулупом и каскадом лутц-тулуп — тоже вполне достойная заявка, избежал бы падения на трикселе, вообще был бы вторым, но спорт не терпит сослагательного наклонения. Кстати, в свое время по юниорам Ефимчук обыгрывал вице-чемпиона Европы-2023 Маттео Риццо и, в принципе, считался крайне перспективным спортсменом. Будет увлекательно наблюдать за ним по ходу сезона!
Без сомнений главное событие дня — премьера короткой программы «Парфюмер» в исполнении Петра Гуменника в соревновательной атмосфере. В одном из материалов недавнего межсезонья мы рассуждали о том, что олимпийская надежда России относится к тем спортсменам, которые для опыта и практики участвуют как можно в большем количестве турниров, чтобы довести уровень своего катания до автоматизма. Казалось бы, сезон 2025/26 особенный для него, а значит, можно отойти от привычной стратегии, взять публичную паузу и оградить себя от местечковых стартов, но Петр остался самим собой и решил не пропускать даже этап Кубка родного Петербурга.
Ну и посмотрев этот прокат, все и так понятно: зачем Гуменнику избегать отработку программ на публике, если он так шикарно готов к сезону? Форма и правда впечатляет: пролетные, высокие прыжки без намека на недокруты, чем так часто в прошлом грешил фигурист, хореография, пусть и несколько сдержанная, но вполне характерная и выразительная, как и непосредственно скольжение лидера нашей сборной. За исключением дорожки шагов, все элементы в короткой получили четвертые уровни и огромные надбавки — чего стоит почти 62 балла за технику на табло.
Петр был безупречен, и с прокатом такого уровня можно бороться за первую тройку после первого соревновательного дня даже на Играх. Гроссмейстерские 108,18 балла, это всего на 0,11 балла ниже рекордной отметки, которую установил двукратный чемпион России Евгений Семененко. Но не будем забывать, что во многом такие фантастические цифры и чистейшие протоколы, объясняются эффектом домашнего судейства. На международке арбитры будут на порядок скромнее, если не сказать более жадными и требовательными до мелочей.
Как бы там ни было, с прокатами сопоставимого уровня Гуменник со своей стороны сделает все возможное для отбора на Олимпиаду, а дальше уже будут иметь значение ошибки соперников, чистота его катания и, что немаловажно, подковерные игры судей. Но пока рефлексировать на эту тему рано. Как минимум впереди еще произвольная программа на Кубке Петербурга, которую мы пока вообще не видели, а дальше — отбор в Пекине…
Александра Милюкова