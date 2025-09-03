«Немножко погрустил». Галлямов — о реакции на недопуск на Олимпийские игры в Милане

«Немножко погрустил, а затем стал восстанавливаться. Я понимал, что мне нужно как можно скорее вернуться на лёд. И, может быть, восстановление уже стало более спокойное, аккуратное, чтобы можно было нормально тренироваться, чтобы не было, не дай бог, никаких рецидивов.



Готов ли я работать ещё один олимпийский цикл, настраиваясь на то, что российских фигуристов могут допустить на следующую Олимпиаду? Жизнь меня научила так далеко не загадывать. Мы сейчас катаемся, хотим продолжать совершенствоваться, продолжаем набирать форму, чтобы войти в сезон», — приводит слова Галлямова Sportandbets.