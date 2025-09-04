Ричмонд
Тарасова: Тутберидзе — большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская — не знаю

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала недавнее скандальное интервью известного продюсера Яны Рудковской.

Источник: Чемпионат.com

В нём она заявила о своём плохом отношении к Этери Тутберидзе в связи с тем, что специалист много раз нелестно высказывалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

— Знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призёров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская — не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? При чём тут мы, из спорта, и она, шоумен?

— Если брать спорт и фигурное катание, она — генеральный директор школ «Ангелы Плющенко».

— Не смешите меня. Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль. Он работает лучше, чем Рудковская пишет, — приводит слова Тарасовой Sport24.