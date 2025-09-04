Тарасова: Тутберидзе — большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская — не знаю

— Знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призёров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская — не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? При чём тут мы, из спорта, и она, шоумен?