Алексей Железняков: «Почему существует стремление обгадить только имя Тутберидзе?! Мы, ноунеймы, проживем без этих “высококвалифицированных” мнений»

Рудковская — супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — ранее заявила, что Тутберидзе состоялась как тренер, но не как фигуристка. Затем хореограф Алексей Железняков, который работает с группой Тутберидзе, в резкой форме высказался о Рудковской — и та ответила.

Источник: Спортс"

"Слова Рудковской в адрес меня? Я уже говорил, что об этом всем думаю. Просто перед тем, как задевать людей, которые признаны во всем мире, а не только в России, нужно сто раз подумать.

У меня возникает только один вопрос: почему существует стремление обгадить только имя Этери Георгиевны Тутберидзе?! И мне кажется, я знаю на него ответ, но в этот раз промолчу.

Мы, все ноунеймы, как-нибудь проживем без этих «высококвалифицированных» мнений. Татьяна Анатольевна Тарасова тоже все сказала по этому поводу. И все было в точку", — сказал Железняков.

«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская — много об Этери.