«Личная жизни называется личной»: Тарасова дала совет Трусовой по поводу ребенка

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.