София Дзепка: «Женя Медведева долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном»

Сегодня Дзепка одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

"Мне скинули видео, где Евгения Медведева назвала меня своей любимой фигуристкой среди юниорок. Это очень приятно, спасибо ей огромное.

Сама Женя долгое время была моей любимой фигуристкой, эталоном. Это большая честь для меня", — заявила Дзепка.