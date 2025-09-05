Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России — источник

Костылева на протяжении всего межсезонья боролась с травмой, более 50 дней не была на льду и лишь 19 августа возобновила тренировки. Сначала она просто скользила, а потом была допущена к исполнению прыжков. Елена тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».