Тарасова — о том, что Трусова показывает сына в соцсетях: я бы не рекомендовала это делать

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.