Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISU опубликовал визитную карточку Аделии Петросян перед турниром в Пекине

Международный союз конькобежев (ISU) опубликовал визитную карточку, посвящённую двукратной чемпионке России Аделии Петросян, перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

Источник: Чемпионат.com

В профайлах опубликована информация о главных наградах, а также о лучших результатах в карьере (два золота чемпионата России и победа на юниорском этапе Гран-при в Любляне в 2021 году).

Источник: Weibo ISU

Помимо информации об этом, представлены подтверждённые программы, с которыми фигуристка будет выступать. Как и предполагалось, короткая программа поставлена под попурри песни Майкла Джексона. В произвольной останется «Танго» прошлого сезона-2024/2025.

Отметим, что подобные визитные карточки участников отборочного турнира в мужском одиночном катании, в том числе двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника, пока не опубликованы.