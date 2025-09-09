«Задолбали»: Евгения Медведева исключила возвращение в спорт

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Двукратная вице-чемпионка Олимпиады фигуристка Евгения Медведева заявила, что не готова вернуться в профессиональный спорт даже за миллион долларов.
«Вернусь ли в фигурное катание за миллион долларов? Задолбали, реально! Нет, не вернусь! Мне кажется, что возвращение в спорт — это совершенно не про деньги. Это не футбол. В фигурном катании таких сумм нет», — сказала Медведева в шоу «Каток» на YouTube.
«Люди уже знают, что у меня есть серебро на Олимпиаде и два чемпионата мира. Зачем возвращаться? Выигрывать Олимпиаду. Но я не собираюсь это делать. Мне это не нужно, и это теоретически невозможно», — добавила россиянка.
Медведевой 25 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой Европы. Медведева объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году.
В последнее время фигуристка участвует в ледовых постановках. В июле она анонсировала ледовое шоу «Евгения Медведева и друзья», которое будет выполнено в стилистике 2000-х годов. Мероприятие состоится 13 сентября на московской «ЦСКА Арене».