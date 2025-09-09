Тарасова возмущена словами Родченкова про фигуристку Медведеву: «Мерзавец! Его надо отправить в сумасшедший дом»

— Родченков — неадекватный человек. Его надо в сумасшедший дом показать, если его там возьмут. Даже не хочу обсуждать это. Я адекватный человек, зачем мне обсуждать психически ненормального? Мне это не нужно. Даже если он любит какую-то одну девочку, но не любит вторую, в таком тоне говорить о наших чемпионках запрещено.