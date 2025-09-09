Тарасова возмущена словами Родченкова про фигуристку Медведеву: «Мерзавец! Его надо отправить в сумасшедший дом»

Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» признался, что был рад поражению фигуристки Евгении Медведевой от Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. «Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву — поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами, Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», — в числе прочего написал Родченков.
— Как вы отнеслись к словам Григория Родченкова о том, что он был рад поражению Медведевой от Загитовой на Олимпиаде?
— Родченков — неадекватный человек. Его надо в сумасшедший дом показать, если его там возьмут. Даже не хочу обсуждать это. Я адекватный человек, зачем мне обсуждать психически ненормального? Мне это не нужно. Даже если он любит какую-то одну девочку, но не любит вторую, в таком тоне говорить о наших чемпионках запрещено.
Это оскорбительные вещи для всех, в том числе для нашего руководства, которое мы знаем и уважаем много лет, к которому прислушиваемся.
— Не удивило, что Родченков такое сказал?
— Еще раз скажу, что его надо отправить в сумасшедший дом. Родченкову надо к психиатру! И мерзавец он заодно! И вообще-то его не знаю и знать не хочу, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.