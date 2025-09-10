В ISU допустили, что запретят проносить флаги РФ на трибуны на отборе фигуристов на Игры

Соревнования состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.