Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ISU допустили, что запретят проносить флаги РФ на трибуны на отборе фигуристов на Игры

Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские флаги могут быть запрещены к проносу на трибуны во время квалификационного турнира на Олимпийские игры среди фигуристов. Об этом ТАСС рассказал член совета Международного союза конькобежцев Александр Кибалко.

Соревнования состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

«Не знаю, как будет контролировать ситуацию оргкомитет, но российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены», — сказал Кибалко.