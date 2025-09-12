Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илья Малинин сообщил, что тренирует пятерной прыжок и может вставить его в программу

Двукратный чемпион мира Илья Малинин сообщил, что активно тренирует пятерной прыжок.

Источник: Getty Images

Однако он ещё будет думать о том, стоит ли вставить его в свои программы олимпийского сезона-2025/2026.

«Я был очень рад начать здесь свой сезон», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Что касается пятерного, который он недавно исполнил на тренировках, он сказал, что раздумывает, стоит ли добавлять их в это соревнование или нет, но поскольку летом он не занимался им регулярно, он не хочет рисковать.

Ранее Малинин победил в короткой программе на Lombardia Trophy, набрав 108,87 балла и опередив ближайшего соперника более чем на 13 баллов. Борьба в произвольной программе состоится завтра, 13 сентября.

Lombardia Trophy станет первым турниром для Ильи Малинина в этом сезоне. Короткую программу Малинин исполнил под саундтрек из игры «Принц Персии: Потерянная корона», а произвольная программа поставлена по мотивам его спортивной карьеры.