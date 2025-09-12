Ричмонд
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Лагуж и Каффа, Дюпайяж и Набе, Казакова и Касинский выступят с ритм-танцами

Фигуристы выйдут на лед 13 сентября.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Lombardia Trophy.

Бергамо, Италия.

Танцы на льду, ритм-танец.

Начало — 13.40 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

2. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).

3. Луиза Борде — Мартин Шарден (Франция).

4. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

5. Зофья Гжегожевска — Олег Муратов (Польша).

Вторая разминка.

6. Ева Пэйт — Логан Бай (США).

7. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

8. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).

9. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).

Третья разминка.

10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

11. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

12. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).

14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью.