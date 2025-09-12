Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Лагуж и Каффа, Дюпайяж и Набе, Казакова и Касинский выступят с ритм-танцами

ISU Challenger.
Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Танцы на льду, ритм-танец.
Начало — 13.40 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
2. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).
3. Луиза Борде — Мартин Шарден (Франция).
4. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
5. Зофья Гжегожевска — Олег Муратов (Польша).
Вторая разминка.
6. Ева Пэйт — Логан Бай (США).
7. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
8. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).
9. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).
Третья разминка.
10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
11. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).
12. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).
14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
