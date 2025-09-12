Lombardia Trophy. Лью, Эверхардт, Сумийоши, Накаи, Гутманн, Куракова выступят с произвольными программами

ISU Challenger.
Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Женщины, произвольная программа.
Начало — 16:20 по московскому времени.
Вторая разминка.
8. Юлия Ловренчич (Словения).
9. Йогайле Аглинските (Литва).
10. Екатерина Куракова (Польша).
Третья разминка.
11. Йозефин Тальегард (Швеция).
12. Кьяра Минигини (Италия).
13. Линнеа Цедер (Финляндия).
14. Оливия Лиско (Финляндия).
15. Рино Мацуике (Япония).
Четвертая разминка.
16. Лара Наки Гутманн (Италия).
17. Ами Накаи (Япония).
18. Ким Со Ен (Южная Корея).
19. Рион Сумийоши (Япония).
20. Сара Эверхардт (США).
21. Алиса Лью (США).
Положение после короткой программы.
1. Алиса Лью (США) — 69,62.
2. Сара Эверхардт (США) — 69,16.
3. Рион Сумийоши (Япония) — 68,87.
4. Ким Со Ен (Южная Корея) — 68,75.
5. Ами Накаи (Япония) — 68,30.
6. Лара Наки Гутманн (Италия) — 67,70.
7. Рино Мацуике (Япония) — 63,39.
8. Оливия Лиско (Финляндия) — 63,15.
9. Линнеа Цедер (Финляндия) — 57,22.
10. Кьяра Минигини (Италия) — 57,14.
11. Йозефин Тальегард (Швеция) — 54,89.
12. Екатерина Куракова (Польша) — 53,23.
13. Йогайле Аглинските (Литва) — 50,20.
14. Юлия Ловренчич (Словения) — 49,28.
Полные результаты — на сайте ISU.
