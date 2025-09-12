Ричмонд
Бестемьянова о произвольной программе Дикиджи: «Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше»

«Мы взяли современную обработку М. П. Мусоргского “Ночь на Лысой горе”. Эта версия необычайно современна, но в то же время отсылает нас к былинным героям.

Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше. Он ведет их к свету и готов даже отдать своё сердце во имя этой идеи. Тут, конечно, вспоминается «Легенда о Данко» М. Горького.

Но, повторюсь, образ в произвольной программе собирательный. Нас натолкнули на этот образ первые звуки музыки, которые вы услышите.

Это набат — сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола при бедствии. Набат — словно зов: он побуждает человека не оставаться в стороне и не быть равнодушным, а помочь людям. В этом и заключается идея программы", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Десять лет я был художественным руководителем отделения балетмейстеров фигурного катания на кафедре хореографии ГИТИСа, основанной Людмилой Пахомовой. Вы не представляете, сколько “Гамлетов”, “Войны и мира” и других мощных произведений я прочитал в этих рефератах!

Но, когда смотрел программы, это были лишь прыжок, вращение, дорожка. Поэтому я очень скептически отношусь к словесным описаниям программ и надеюсь, что зрители увидят в нашей постановке каждый свое. Это, пожалуй, главная ценность", — добавил муж Бестемьяновой, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин.