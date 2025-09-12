Бестемьянова о произвольной программе Дикиджи: «Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше»

Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше. Он ведет их к свету и готов даже отдать своё сердце во имя этой идеи. Тут, конечно, вспоминается «Легенда о Данко» М. Горького.
Но, повторюсь, образ в произвольной программе собирательный. Нас натолкнули на этот образ первые звуки музыки, которые вы услышите.
Это набат — сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола при бедствии. Набат — словно зов: он побуждает человека не оставаться в стороне и не быть равнодушным, а помочь людям. В этом и заключается идея программы", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
«Десять лет я был художественным руководителем отделения балетмейстеров фигурного катания на кафедре хореографии ГИТИСа, основанной Людмилой Пахомовой. Вы не представляете, сколько “Гамлетов”, “Войны и мира” и других мощных произведений я прочитал в этих рефератах!
Но, когда смотрел программы, это были лишь прыжок, вращение, дорожка. Поэтому я очень скептически отношусь к словесным описаниям программ и надеюсь, что зрители увидят в нашей постановке каждый свое. Это, пожалуй, главная ценность", — добавил муж Бестемьяновой, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин.